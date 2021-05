Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Kleinmaischeid

Fahrzeugbrand (ots)

Am Donnerstagnachmittag wurde der Polizeiinspektion Straßenhaus in der Iserstraße in Kleinmaischeid ein PKW Brand gemeldet. Das Feuer wurde durch die zügig eingetroffenen Wehren der VG Dierdorf gelöscht. Der ausgebrannte PKW Suzuki Grand Vitara wurde zuletzt am Vorabend bewegt. Die Brandursache ist bisher unklar.

