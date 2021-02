Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo-Trophagen. Audi-Fahrer rutscht Böschung herunter und prallt gegen einen Baum.

Lippe (ots)

Am heutigen Montagmorgen gegen 6.45 Uhr wurde ein 25-jähriger Lemgoer bei einem Verkehrsunfall auf der Heidenschen Straße in Trophagen schwer verletzt. Der Audi-Fahrer befuhr die Heidensche Straße von Heiden in Fahrtrichtung Lemgo, als sein Fahrzeug in einer leichten Rechtskurve durch starke Schneeverwehungen nach links von der Straße abkam. Der Audi rutschte eine Böschung herunter und prallte gegen einen Baum. Dabei wurde der 25-Jährige schwer verletzt und musste von der Feuerwehr geborgen werden, bevor ein Rettungswagen ihn ins Klinikum überführte. Die Heidensche Straße wurde für die Zeit der Unfallaufnahme vorübergehend gesperrt.

Der 25-Jährige war vor seinem Unfall ursprünglich auf der Heidenschen Straße in Fahrtrichtung Heiden unterwegs. Als ein entgegenkommendes Fahrzeug jedoch seinen Außenspiegel touchierte und nicht anhielt, wendete er seinen Audi und fuhr hinter dem flüchtigen PKW her bis er verunglückte. Zeugen sowie der Fahrzeugführer des vorangegangenen Verkehrsunfalles werden gebeten, sich mit ihren Hinweisen unter der Rufnummer 05222 98180 an das Verkehrskommissariat Bad Salzuflen zu wenden.

