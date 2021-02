Polizei Lippe

POL-LIP: Horn-Bad Meinberg/Belle. Zusammenstoß mit parkendem PKW.

Lippe (ots)

Am Freitagabend kam es gegen 18.00 Uhr auf der Pyrmonter Straße in Belle zu einer Kollision zweier PKWs. Eine 81-Jährige aus Horn-Bad Meinberg war auf der Pyrmonter Straße aus Richtung Wöbbel kommend in Fahrtrichtung Bad Meinberg unterwegs. Aufgrund von Gegenverkehr wollte sie in Höhe der Hausnummer 170 mit ihrem Peugeot nach rechts ausweichen. Dabei geriet ihr Fahrzeug ins Rutschen, so dass sie mit dem Land Rover eines 49-Jährigen aus Horn-Bad Meinberg zusammenstieß, der rechts am Straßenrand parkte. Durch die Kollision wurde die 81-Jährige leicht verletzt und mit einem Rettungswagen ins Klinikum gebracht. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit, es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro. Die Pyrmonter Straße blieb für die Zeit der Unfallaufnahme in beide Fahrtrichtungen gesperrt.

