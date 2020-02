Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern

LWSPA M-V: Straftat: Diebstahl bei der Firma "Sportboot-und Industriemotoren OLAF LINGRÖN" in Barth

Waldeck (ots)

Am 25.02.2020 wurde festgestellt, dass in der Zeit vom 24.02.2020 zum 25.02.2020 auf dem Gelände der Firma "Sportboot- und Industrie- Motoren Olaf Lingrön" in Barth Sportboote angegriffen und zum Teil auch Gegenstände, hier Motoren, entwendet wurden. Der Wasserschutzpolizeistation Barth wurde der Sachverhalt am 25.02.2020 gegen 16:00 Uhr bekannt und im Anschluss aufgenommen. Der oder die unbekannten Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zu den auf dem Firmengelände abgestellten Booten im hinteren Bereich des Freilagers am Trebin. Mit der gewaltsamen Öffnung des Zaunes wurde in der Zeit vom 24.02.2020 am späten Nachmittag bis zur Entdeckung der Tat am 25.02.2020 gegen 16:00 Uhr das hintere Gelände der vorgenannten Firma Gelände betreten. Im Weiteren konnte festgestellt werden, dass auf diesem rückwärtigen Gelände fünf der im Außenbereich gelagerten Boote Beschädigungen aufwiesen. Dabei gelangte(n) der oder die Täter in den Besitz von drei hochwertigen Motoren der Marken "MERCURY" und "SUZUKI", während bei zwei weiteren Booten an groben Manipulationen schon Vorbereitungshandlungen zum Diebstahl der Motoren zweifelsfrei erkennbar waren. Der entstandene Schaden wird auf ca. 50000,-EUR geschätzt. Die Ermittlungen dauern an.

