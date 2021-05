Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Neuwied/Engers - Verkehrsunfall mit Flucht

Neuwied (ots)

Am gestrigen Donnerstag kam es im Bereich der Jakobstraße im Neuwieder Stadtteil Engers zwischen 15:30 und 16:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit Flucht. An dem Fahrzeug, ein silberfarbener VW Passat, entstand ein nicht unerheblicher Sachschaden an der rechten hinteren Fahrzeugseite. Derzeit liegen keine Hinweise auf das verursachende Fahrzeug vor. Zeugen werden gebeten, sich mit der Neuwieder Polizei unter der Rufnummer 02631/878-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell