Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Scheuerfeld- Seniorin bei Unfall leichtverletzt- Fahrerin flüchtig

Scheuerfeld (ots)

Am 05.05.2021, gegen 11.00 Uhr war eine 77-jährige Fußgängerin im Bereich des Kirchplatzes in Scheuerfeld unterwegs. Sie bemerkte dann eine ca. 30-jährige Frau, die in ihr Fahrzeug stieg. Bei der Rückwärtsfahrt bemerkte die Fahrerin die hinter ihrem Pkw befindliche Seniorin nicht. Es kam zur einer Berührung, so dass die 77-Jährige stürzte und sich verletzte. Die junge Fahrzeugführerin setzte ihre Fahrt fort und flüchtete von der Unfallstelle. Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug und dessen Fahrerin an die Polizei Betzdorf

