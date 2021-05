Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Auto kommt von der Straße ab und überschlägt sich

Rottweil (ots)

Eine Skoda-Fahrerin ist am Mittwochnachmittag gegen 14.30 Uhr in der Neufraer Straße bei der dortigen Bahnunterführung von der Straße abgekommen und gegen einen Brückenpfeiler geprallt. Danach überschlug sich das Auto und blieb auf dem Dach liegen. Die 78-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt und vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. An dem Kleinwagen entstand Totalschaden. Weshalb die Frau von der Straße abkam, ist noch unklar.

