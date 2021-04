POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle

Polizeipräsidium Aalen

Rosengarten: Vorfahrt missachtet

Ein 29-jähriger Citroen-Fahrer war am Mittwochmittag gegen 12:45 Uhr auf der K2669 aus Bibersfeld kommend in Richtung der Westumgehung unterwegs. Beim Einfahren in die K2576 kollidierte er mit einem vorfahrtsberechtigten 56-jährigen VW-Fahrer, der in Richtung des Luckenbacher Sees unterwegs war. Durch den Unfall entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 20 000 Euro. Die Unfallstelle war für kurze Zeit nur einspurig befahrbar. Beide Fahrzeuge konnten nicht mehr weiterfahren und mussten abgeschleppt werden.

Crailsheim: Kettenreaktion

Am Mittwochmorgen gegen 5:00 Uhr war eine 22 Jahre alte VW-Fahrerin auf de L2218 von Crailsheim in Richtung Ilshofen unterwegs. Auf der Höhe von Maulach kam das Fahrzeug aufgrund von überfrierender Nässe ins Schleudern und als Folge dann von der Fahrbahn ab. Dabei beschädigte der PKW einen Weidezaun.

Aufgrund des Unfalls hielt eine 37 Jahre alte Hyundai-Fahrerin ihren Wagen an der Strecke an. Ein nachfolgender 47 Jahre alter Ford-Fahrer bemerkte dies zu spät und fuhr auf den Hyundai auf.

Eine ebenfalls auf er Strecke zwischen Crailsheim und Ilshofen befindliche Kolonne aus drei Fahrzeugen musste an der Örtlichkeit aufgrund der vorangegangenen Unfälle anhalten. Eine 34-jährige Seat-Fahrerin erkannte zu spät, dass die vorausfahrenden Fahrzeuge angehalten hatte und fuhr auf den VW einer 29-Jährigen auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der VW auf einen davor befindlichen Audi eines 50-Jährigen geschoben und dieser weiter auf einen Hyundai einer 22-Jährigen. Die 29-Jährige VW-Fahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Sowohl der Seat, als auch der VW waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Insgesamt entstand bei den drei Unfällen ein Gesamtsachschaden von rund 15.000 Euro.

