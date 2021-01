Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Polizei zieht positive Bilanz des landesweiten Kontrolltages

Region Trier (ots)

"Die meisten Menschen halten sich an die Corona-Regeln", bilanziert das Polizeipräsidium Trier das Ergebnis des 2. landesweiten Kontrolltages zur Einhaltung der Corona-Regeln vom gestrigen Donnerstag, 29. Januar. Über 80 Polizeibeamte und Polizeibeamtinnen hatten zwischen 6 und 16 Uhr teilweise gemeinsam mit Kräften der kommunalen Ordnungsbehörden insbesondere die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske (OP-Maske oder FFP2-Maske) u.a. in Geschäften und in öffentlichen Verkehrsmitteln kontrolliert. Aber auch andere Corona-Regeln wie z.B. die Einhaltung des Mindestabstandes oder die Beschränkung der Personenanzahl bei Zusammenkünften im öffentlichen Raum wurden überprüft. Schwerpunktmäßig waren die Beamtinnen und Beamten in Trier und in den Mittelzentren unterwegs. Dabei standen Einkaufsstraßen, ÖPNV-Haltepunkten, andere öffentliche Plätze und Ausflugsziele auf dem Kontrollplan. Insgesamt kontrollieren die Einsatzkräfte 448 Personen. Dabei stellten sie insgesamt 189 Verstöße fest. 59 Personen verstießen gegen die allgemeine Maskenpflicht. In 110 weiteren Fällen trugen die Kontrollierten in Geschäften oder in öffentlichen Verkehrsmitteln nicht die vorgeschriebenen medizinischen Masken. Die Polizei unterstützt die originär zuständigen kommunalen Vollzugsdienste bereits seit Beginn der Corona-Pandemie bei der Überwachung der Einhaltung der Verbote und Beschränkungen im Rahmen der Vollzugs- oder Amtshilfe und in Eilzuständigkeit. "Wir haben festgestellt, dass die überwiegende Mehrheit der Menschen sich an die geltenden Regeln hält und deren Bedeutung auch einsieht," bilanziert der Pressesprecher des Polizeipräsidiums Trier, Karl-Peter Jochem, den Kontrolltag.

