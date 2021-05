Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Vöhringen, Lkrs. RW) Außenspiegel abrasiert

Vöhringen (ots)

Der Fahrer eines weißen Mercedes hat am Mittwochnachmittag gegen 15 Uhr in der Rottweiler Straße beim Vorbeifahren einen geparkten Ford-Van gestreift. Wie von einer Zeugin beobachtet, ging dabei der Außenspiegel am Ford zu Bruch. Der Unfallverursacher selbst machte sich aus dem Staub, ohne sich um den Schaden in Höhe von 300 Euro zu kümmern. Die Polizei hat nun eine Anzeige wegen Unfallflucht aufgenommen. Vermutlich ist auch an dem Mercedes des Unfallflüchtigen ein Schaden entstanden. Die Polizei Oberndorf bittet um weitere Hinweise zu dem Fall unter Telefon 07423 81010.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell