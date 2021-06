Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Beim Abbiegen mit anderen PKW zusammengestoßen

Gangelt-Kreuzrath (ots)

Ein 51 Jahre alter Gangelter befuhr am Donnerstag (17. Juni), gegen 16.20 Uhr, die Hauptstraße in Fahrtrichtung Birgden und bog nach links auf ein Grundstück ab. Hierbei kollidierte er mit dem PKW eines 19-jährigen Mannes, der die Hauptstraße in die Gegenrichtung befuhr. Der 51-jährige verletzte sich bei dem Unfall leicht und wurde vorsorglich mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

