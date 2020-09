Polizei Bielefeld

POL-BI: Hund schlägt "Falsche Polizisten" in die Flucht

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld-Heepen-

Der Hund einer Bielefelderin vertrieb am Mittwoch, 02.09.2020, in Heepen zwei Betrüger, die versuchten als "Falsche Polizisten" in die Wohnung zu gelangen.

Mittwochmittag gegen 12:40 Uhr klopften zwei Personen in einem Mehrfamilienhaus in Heepen an die Wohnungstür einer sehbehinderten Bielefelderin. Durch die noch geschlossene Tür behaupteten der Mann und die Frau, Polizeibeamte zu sein und gaben vor, Personalunterlagen einsehen zu wollen. Als die Bielefelderin die Tür einen Spalt öffnete, schlug ihr Hund an und das Betrüger-Paar ergriff die Flucht.

Das Opfer konnte aufgrund ihrer Sehbehinderung keine Personenbeschreibungen der Täter abgeben.

Im Bielefelder Stadtgebiet erfolgten für gewöhnlich Anrufe der "Falschen Polizisten". Die Täter agierten dann mit der bekannten Masche und behaupten, der oder die Angerufene stehe auf einer Adressen-Liste gerade festgenommener Einbrecher. Sie fordern anschließend die Angerufenen auf, Wertgegenstände der Polizei zu übergeben. Die Polizei rät in diesen Fällen, die Telefongespräche sofort zu beenden und keine Wertgegenstände an Unbekannte zu übergeben.

Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter 0521-545-0 entgegen.

