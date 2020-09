Polizei Bielefeld

POL-BI: Frontalzusammenstoß in einer Linkskurve

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Quelle - Auf der Osnabrücker Straße ereignete sich am Mittwoch, 02.09.2020, ein Unfall, bei dem ein Pkw-Fahrer leicht und der andere schwer verletzt wurden.

Der 55-jährige Fahrer eines Ford Focus fuhr gegen 13:00 Uhr auf der Osnabrücker Straße in Richtung Carl-Severing-Straße. In einer Linkskurve kam der Bielefelder aus bisher ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und geriet in den Gegenverkehr.

Dort kollidierte er mit einem 54-jährigen Bielefelder, der mit seinem Mercedes Benz auf der Gegenfahrbahn fuhr. Bei dem Unfall zog sich der Mercedesfahrer schwere Verletzungen zu und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Der Fordfahrer verletzte sich leicht, wurde von den Rettungskräften zur Überwachung ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht.

Beide Fahrzeuge waren an der Front stark eingedrückt. Sie waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 19 000 Euro.

Was Ursache für den Unfall war, ist Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. Ein technischer Defekt kann nicht ausgeschlossen werden.

