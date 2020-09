Polizei Bielefeld

POL-BI: Zeugen melden Schlangenlinien-Fahrt

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld -Brackwede-

Aufmerksame Verkehrsteilnehmer bemerkten am Montag, den 31.08.2020, die auffällige Fahrweise einer angetrunkenen PKW-Fahrerin, verfolgten sie und riefen die Polizei.

Ein 23-Jähriger und eine 21-Jährige, beide aus Bielefeld, fuhren mit ihrem Wagen um 18:15 Uhr die Friedrichsdorfer Straße in Richtung stadteinwärts. In Höhe des Nelkenkwegs sahen sie einen Fiat in den Gegenverkehr fahren. Der PKW fuhr weiter in Richtung Karl-Triebold-Straße Schlangenlinien. Deshalb benachrichtigten die Zeugen telefonisch die Polizei und begannen die Fahrt des Fiats mit dem Handy zu filmen. Sie verfolgten die Schlangenlinien-Fahrt des Fiats über die Senner Straße.

Nach der Autobahnüberführung geriet der PKW wieder in den Gegenverkehr. Nur durch Glück kam es nicht zu einem Zusammenstoß mit einem in dem Moment entgegen kommenden Fahrzeug. Die unsichere Fahrt führte schließlich über die Enniskillener Straße in die Duisburger Straße, wo der Fiat nach wenigen Metern nach rechts von der Fahrbahn abkam, in.den Graben und dort gegen einen Regenzulauf fuhr.

Die in dem Moment eintreffenden Polizisten sahen, wie die 37-jährige Fahrerin vergeblich versuchte den Fiat zurück zusetzten. Bei der anschließenden Kontrolle bemerkten die Beamten bei der Bielefelderin alkoholtypische Ausfallerscheinungen. Eine Ärztin entnahm ihr auf der Polizeiwache eine Blutprobe. Einen Führerschein besaß die Bielefelderin nicht. Ein Abschleppwagen barg den Fiat aus dem Graben.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell