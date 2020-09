Polizei Bielefeld

POL-BI: Diebe erbeuten vier Motorsägen

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Unbekannte brachen in der Nacht auf Dienstag, 01.09.2020, an der Straße Am Sparrenberg einen Behälter auf einem Firmenfahrzeug auf und entwendeten vier Kettensägen.

Am Montag, 31.08.2020, stellten Mitarbeiter das Fahrzeug gegen 16:00 Uhr auf einem Parkplatz am Sparrenberg ab. Als sie am Folgetag, um 08:00 Uhr, zum Fahrzeug zurückkehrten, fiel ihnen auf, dass der Behälter auf dem Wagen aufgebrochen worden war. Vier Motorsägen, drei der Marke Stiehl und eine Husqvarna, fehlten.

Hinweise zu dem Diebstahl nimmt die Polizei unter der 0521-5450 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell