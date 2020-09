Polizei Bielefeld

POL-BI: Polizisten erkennen Wiederholungstäter wieder

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld -Senne-

Ein alkoholisierter PKW-Fahrer fuhr am Samstagmittag, 29.08.2020, an der Lippstädter Straße an den Polizeibeamten vorbei, die ihm nach einer Unfallflucht den Führerschein bereits abgenommen hatten.

In den frühen Morgenstunden des Donnerstags, 13.08.2020, verursachte ein 48-jähriger Bielefelder beim Ausparken mit seinem Opel einen Verkehrsunfall und fuhr zunächst weiter. Nach Eintreffen der Polizeibeamten gab er sich schließlich als Unfallbeteiligter zu erkennen. Die Beamten stellten fest, dass er zum Zeitpunkt des Unfalls alkoholisiert war und stellten seinen Führerschein nach einer erfolgten Blutprobe sicher.

Am Samstagmittag befand sich eine Polizeistreife auf einem Parkplatz vor einem Mehrfamilienhaus in der Lippstädter Straße. Die Beamten nahmen Strafanzeigen wegen Sachbeschädigung an mehreren Fahrzeugen sowie einem Wohnhaus auf.

Als der 48-jährige Bielefelder gegen 12:20 Uhr mit seinem Opel über die Lippstädter Straße an den Polizisten vorbei fuhr, erkannten sie ihn und hielten ihn an.

Der Opel-Fahrer gestand, zu wissen, dass er keinen Wagen fahren dürfe. Da er aber keine Lust habe, zu Fuß zu gehen, fahre er weiter. Daraufhin stellten die Polizisten die Fahrzeugschlüssel sicher.

Ein Alkohol-Test verlief positiv und ein Arzt entnahm dem 48-Jährigen auf der Polizeiwache eine Blutprobe. Eine Strafanzeige ist eingeleitet.

