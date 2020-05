Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Unbekannte überfallen Seniorin

Cuxhaven (ots)

Beverstedt. Am Freitagvormittag (15.05.2020) gegen 9 Uhr drängten zwei Männer eine über 70-jährige Frau in ihr Haus in der Straße Haßbüttel in Bokel, hielten sie fest und durchsuchten Schränke und Schubladen. Die Männer entkamen u.a. mit vorgefundenem Bargeld. Die Seniorin blieb leicht verletzt zurück. Zeugen, die am Tatmorgen oder bereits an den Tagen oder Abenden zuvor verdächtige Personen bemerkt haben, werden gebeten, sich an die Polizei zu wenden.

Es ist nicht auszuschließen, dass die Täter die Wohngegend zuvor ausspioniert haben und auch an anderen Tagen in der Woche auf Privatgrundstücken umhergeschlichen sind. Hinweise bitte an die Polizei Schiffdorf (Tel.: 04706-9480) oder an die Polizei in Cuxhaven (Tel.: 04721-5730).

Einer der Gesuchten soll ca. 40 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß und von stabiler Statur sein. Er hat einen dunklen Teint und dunkle, mittellange Haare und trug eine Mund-Nasenabdeckung. Sein Mittäter soll etwas jünger, kleiner und dünn sein. Er trug keine Abdeckung.

