Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Versammlung vor einem Lebensmittellager

SchwanewedeSchwanewede (ots)

Am Montagmittag kam es im Ortsteil Heilshorn zu einer spontanen Versammlung, an der zeitweise bis zu 60 Traktoren beteiligt waren. Ab kurz nach 12 Uhr kamen nach und nach Traktoren vor einem Zentrallager eines Lebensmittelunternehmens in der Lise-Meitner-Straße zusammen. Die Zugmaschinen blockierten sowohl die Zufahrten zu dem Gelände an der Lise-Meitner-Straße sowie am Lehrhofsweg. Hierdurch war ein Lieferverkehr vom und zum Lager nicht mehr möglich. Durchgeführte Kooperationsgesprächen zwischen den Versammlungsteilnehmenden, der Polizei sowie der Geschäftsführung des Unternehmens führten nicht zum Freigeben der Ein- und Ausfahrten. Infolgedessen wurden gegen 18:30 Uhr die Teilnehmenden, die mit ihren Traktoren die Zufahrten blockierten, von der Versammlung ausgeschlossen. Im Anschluss wurde eine Nebenzufahrt freigegeben, sodass ein Warenverkehr erfolgen konnte. Die Versammlung wurde von den übrigen Teilnehmenden bis circa 5 Uhr am Dienstagmorgen fortgesetzt.

