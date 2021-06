Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Erneuter Einbruch in Testzentrum

Zeugen gesucht

Heinsberg-Oberbruch (ots)

Zwischen Mittwoch (16. Juni), 19.15 Uhr, und Donnerstag (17. Juni), 07.10 Uhr, drangen Unbekannte in das Testzentrum auf der Boos-Fremery-Straße ein und entwendeten zwei Abluftschläuche für Klimageräte. Bereits vom 13. Juni auf den 14. Juni (wir berichteten mit PB Nr. 166 von Dienstag, 15. Juni) kam es dort zu einem Einbruch, bei dem ein Klimagerät gestohlen wurde. Ob die beiden Taten in Zusammenhang stehen, ist nun Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Wer kann Angaben zu den benannten Taten machen? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 2 der Polizei in Heinsberg entgegen, Telefon 02452 920 0. Es besteht ebenfalls die Möglichkeit, einen Hinweis über das Hinweisportal auf der Internetseite der Polizei Heinsberg weiterzugeben. Hierzu kann auch der direkte Link https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis genutzt werden.

