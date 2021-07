Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gernsbach - Mutmaßliche Betrüger ertappt

Gernsbach (ots)

Nachdem eine 55 Jahre alte Frau seit dem Wochenende durch zwei mutmaßliche Betrüger mehrfach dazu gebracht wurde, zum Zwecke einer vermeintliche Schmuckanfertigung Bargeld als Anzahlungen zu übergeben, klickten am Dienstagnachmittag in der Weinauer Straße die Handschellen. Die Mittfünfzigerin wurde am Samstag durch zwei 27 und 36 Jahre alten Männer vor einem örtlichen Juwelier angesprochen. Hierbei wurde ihr das Angebot unterbreitet, einen Ring anfertigen zu lassen, wozu jedoch mehrere Anzahlungen notwendig waren. Den mutmaßlichen Betrügern gelang es hierdurch bis Dienstag, einen geringen dreistelligen Betrag zu ergaunern. Als es am Dienstag zu einer weiteren Geldübergabe kommen sollte, vertraute sich die Frau einer Bekannten an und die Polizei wurde verständigt. Im Zuge des folgenden Aufeinandertreffens mit den Männern erfolgte deren vorläufige Festnahme. Gegen das Duo wird nun wegen gewerbsmäßigen Betrugs ermittelt.

