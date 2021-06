Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Kronau - Motorradfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Leichtere Verletzungen zog sich ein 66-jähriger Motorradfahrer bei einem Auffahrunfall am Freitagnachmittag auf der Landesstraße 555 zu. Der Motorradfahrer fuhr gegen 17.30 Uhr hinter einem Transporter und musste wie dieser am Kreisverkehr zur Auffahrt der Bundesautobahn A5 anhalten. Die nachfolgende 31-jährige Pkw-Lenkerin fuhr auf das Motorrad auf. Hierbei wurde der 66-Jährige von Motorrad geschleudert und prallte gegen die Heckklappe des Transporters. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird auf ca. 11.000 Euro geschätzt. Der Pkw der 31-Jährigen und das Motorrad mussten abgeschleppt werden.

