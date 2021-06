Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Unfall mit Personenschaden:

Birkenhördt (ots)

Am 5.6.21, gg. 16:30 Uhr kam es auf der B427, Höhe Gehlmühle im Zusammenhang mit einem Verkehrsunfall zu einem Stau zwischen Bad Bergzabern und Birkenhördt. Ein 74 Jahre alter PKW-Fahrer mit Anhänger wendete hierbei auf der Fahrbahn unter Mitbenutzung der Gegenfahrbahn. Hierbei übersah er einen dort fahrenden 18 Jahre alten Motorrad-Fahrer. Dieser kollidierte frontal mit dem wenden PKW. Er wurde hierbei schwer verletzt (keine Lebensgefahr) und mittels RTW in ein Krankenhaus verbracht. An seinem Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3000EUR. Am PKW weiterer Schaden in Höhe von 10000EUR.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell