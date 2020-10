Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Mehrere Anzeigen gegen Randalierer

Lahr (ots)

Mit Strafanzeigen und den Kosten eines Gewahrsames muss sich ein 23-Jähriger seit dem späten Mittwochabend auseinandersetzen. Nach derzeitigen Ermittlungen war der junge Mann gegen 22:30 Uhr in eine Unterkunft in der Biermannstraße eingedrungen und so in das Zimmer seiner ehemaligen Partnerin gelangt. Nachdem er dort einen Computer zerstört und Inventar umherwarf, geriet er - weiter in der Unterkunft randalierend - mit einem weiteren Bewohner in eine Auseinandersetzung. Dabei wurde aber offenbar niemand verletzt. Im Anschluss begab sich der Mann ins Freie, wo er durch die alarmierten Beamten des Polizeireviers Lahr angetroffen werden konnte. Als diese ihn in Gewahrsam nahmen, beleidigte er die Polizisten und spuckte in deren Richtung. Zur Durchsetzung des Gewahrsams musste Zwang angewandt werden. Den Mann erwartet, nach seinem Aufenthalt in der Gewahrsamseinrichtung, nun die Kostenrechnung für das behördliche Obdach und Strafanzeigen für sein abendliches Verhalten.

/rs

