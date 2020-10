Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Forbach, Gausbach - In Wohnhaus eingebrochen

Forbach, Gausbach (ots)

Nach einem Einbruch in ein Wohnhaus in der Fürholzstraße am Mittwochabend, haben die Beamten des Polizeireviers Gaggenau die Ermittlungen aufgenommen. Im Zeitraum zwischen Mittwochnachmittag, 17 Uhr bis kurz nach Mitternacht, waren Unbekannte auf noch nicht abschließend geklärter Weise in das Erdgeschoss des Hauses eingedrungen und haben sämtliches Mobiliar in den Räumen durchwühlt. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde dabei aber offenbar nichts entwendet. Kriminaltechniker unterstützen nun mit ihrer Arbeit die Ermittler des Polizeireviers Gaggenau.

