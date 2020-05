Polizeiinspektion Güstrow

POL-GÜ: Messerstecherei in Lalendorf

Teterow / Lalendorf (ots)

Am 08.05.2020, gegen 07:30 Uhr, wurde bekannt, dass es in Lalendorf zu einer Messerstecherei gekommen sei. Die beiden 40- und 34-jährigen Deutschen sollen zusammen in einer Wohnung gewesen sein und Alkohol und Drogen konsumiert haben. Es kam zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der beide verletzt wurden. Der 34 Jährige hatte ein Messer genutzt und dem 40 Jährigen Stichverletzungen im Bereich des Oberkörpers zufügt. Beide befinden sich im Krankenhaus. Der Kriminaldauerdienst Rostock ist zur Spurensicherung am Tatort, auch kam die Rechtsmedizin zum Einsatz. Ob sie unter dem Einfluss von Drogen und Alkohol gestanden haben, wird die Auswertung der Blutprobe zeigen. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Güstrow

Kristin Hartfil

Telefon: 03843/266-302

Fax: 03843/266-306

E-Mail: oea-pi.guestrow@polmv.de

http://www.polizei.mvnet.de



Interesse an Informationen und Tipps?

https://www.facebook.com/Polizei.HRO.LRO

Original-Content von: Polizeiinspektion Güstrow, übermittelt durch news aktuell