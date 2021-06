Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Unfälle mit Verletzten und schweren Sachschäden verursacht:

Bad Bergzabern (ots)

Am 04.06.21 verursachte eine 41 Jahre alte PKW-Fahrerin aus Silz gleich zwei Unfälle mit erheblichem Schaden.

Zuerst befuhr sie mit ihrem weißen Clio gg. etwa 14:15 Uhr die Kurtalstraße in Bad Bergzabern in Fahrtrichtung Birkenhördt. Etwa auf Höhe des Bootsverleihs am Schwanenweiher fuhr sie soweit in die Fahrbahnmitte hinein, dass eine entgegenkommmende PKW-Fahrerin nicht mehr ausweichen konnte. Bei der Vorbeifahrt verursachte sie an dem Renault einen massiven Schaden von ca. 5000.- EUR. Während die Geschädigte anhielt, fuhr die Verursacherin sofort weiter.

Kurze Zeit später verursachte sie dann einen weiteren Verkehrsunfall auf Höhe der Gehlmühle. Bei diesem Unfall fuhr die Verursacherin scheinbar ungebremst auf den Anhänger eines vorausfahrenden PKW auf. Dieser PKW kam ins schlingern, verließ die Fahrbahn nach rechts und überschlug sich. Der 38 Jahre alte Fahrer zog sich hierbei Verletzungen durch den Überschlag und den Gurt zu. Er wurde ins Krankenhaus verbracht (keine Lebensgefahr). An seinem PKW entstand wirtschaftlicher Totalschaden von ca. 10000 EUR. Am PKW der Verursacherin - ebenfalls wirtschaftlicher Totalschaden - entstand ein Sachschaden von 7000 EUR. Diese erlitt ein Schleudertrauma und Prellungen. Auch sie wurde mit RTW in ein Krankenhaus verbracht. Weiterhin löste sich durch den Aufprall auf den Hänger dieser vom Zugfahrzeug und schleuderte in einen entgegenkommenden PKW einer 64 Jahre alten Frau. An deren PKW entstand ein Schaden von insgesamt 1500.- EUR. Die Verursacherin gab zu, bei der Fahrt unter dem Einfluss von Medikamenten gestanden zu haben. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen. Ihr Führerschein wird eingezogen. Der Zusammenhang zwischen den Unfällen konnte durch Einmessen der Schäden an den PKW und aufgefundenen Trümmern zweifelsfrei hergestellt werden.

