Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Bei Flucht vor der Polizei gestürzt

Billigheim-Ingenheim, 03.06.2021, 23:45 Uhr (ots)

Einen 18-jährigen Rollerfahrer aus dem Kreis Südliche Weinstraße wollten Polizeibeamte der Polizei Landau am späten Donnerstagabend auf der L544 kontrollieren. Der Rollerfahrer versuchte sich der Kontrolle durch Flucht zu entziehen. Nach einer kurzen Verfolgung wollte der Rollerfahrer vor der B38 in einen Feldweg abbiegen und stürzte hierbei. Aufgrund des Sturzes konnte der Fahrer gestellt und der anzunehmende Grund für die Flucht schnell ermittelt werden. Er konnte für den Roller keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen. Durch den Sturz zog sich der junge Mann leichte Verletzungen zu. Er wurde zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus verbracht. Der Roller wurde sichergestellt und gegen den Fahrer ein Strafverfahren eingeleitet.

