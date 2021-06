Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Mit 3,2 Promille gestürzt

Herxheim-Hayna, Hauptstraße- 03.06.2021 17:30 Uhr (ots)

3,2 Promille ergab der Atemalkoholtest bei einem Rennrad-Fahrer, der am Donnerstagabend die L542 von Herxheim in Fahrtrichtung Hayna befuhr und am Ortseingang Hayna stürzte. Der 57-Jährige Fahrer aus dem Kreis Südliche Weinstraße trug glücklicherweise nur leichte Verletzungen davon und wurde vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Aufgrund seiner Alkoholisierung wurde ihm im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Gegen den Rennrad-Fahrer wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehrt eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell