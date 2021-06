Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Betrunken vor PKW gestolpert

Landau, Weißenburger Straße- 03.06.2021, 06:30 Uhr (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einem leichtverletzten Fußgänger kam es am frühen Donnerstagmorgen in der Weißenburger Straße in Landau. Ein PKW-Führer aus dem Kreis Südliche Weinstraße war mit seinem PKW vom Stadtgebiet kommend in Fahrtrichtung B38 unterwegs, während der 34-jährige Landauer mit einer weiteren Person auf dem Fußgängerweg lief. Kurz bevor der PKW die an den Fußgängern vorbeifuhr, stolperte der 34-Jährige auf die Fahrbahn. Der PKW-Führer reagierte mit einer Gefahrenbremsung, sodass der Zusammenstoß nur mit geringer Geschwindigkeit geschah. Bei dem Zusammenstoß wurde der Fußgänger leicht verletzt und vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Ein Atemalkoholtest bei dem Fußgänger ergab einen Wert von 1,42 Promille.

