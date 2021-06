Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - Nachtrag: leerstehende Hütte in Brand gesteckt !!!

Bild-Infos

Download

Edenkoben (ots)

Der bereits gestern veröffentlichte Pressebericht zu einer angezündeten Hütte an den Bahngleisen in der Staatsstraße in Edenkoben (03.06.)wird aufgrund von Hinweisen auf einen möglichen Tatverdächtigen Mann ergänzt: Auf einem Fahrrad fuhr unmittelbar vom Brandort ein Mann weg (ca. 15:40h), der ein auffälliges schwarzes Shirt mit einem weißen Kreuz darauf trug. Hinweise auf diese Person erbittet die Polizei Edenkoben unter 06323 9550

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell