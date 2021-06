Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - Schrotthaufen in leerstehender Hütte in Brand gesteckt

Edenkoben (ots)

Am heutigen Mittag (03.06.2021) gegen 15:30 Uhr kam es zu einem Feuerwehreinsatz in einer leerstehenden Hütte in der Staatsstraße in Edenkoben. Dort wurde durch eine bisher unbekannte Person ein Müllhaufen in der Hütte angezündet. Das Feuer konnte von der Feuerwehr Edenkoben rechtzeitig gelöscht werden, sodass ein Vollbrand der Hütte verhindert werden konnte. Eine Gefahr für Personen bestand zu keiner Zeit.

Hinweise der Bevölkerung werden durch die Polizeiinspektion Edenkoben entgegengenommen.

