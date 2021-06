Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Zeugen von Unfallfluchten gesucht

Landau - Bornheim - Herxheim (ots)

(Herxheim) - Bereits am Dienstag gegen 18:15h beschädigte ein vermutlich blauer Pkw im Vorbeifahren ein schwarzes, am Fahrbahnrand geparktes Auto in der Unteren Hauptstraße in Herxheim.

(Landau) - Ebenfalls im Vorbeifahren ein am Fahrbahnrand parkendes Fahrzeug beschädigt hat am Mittwoch gegen 14 Uhr ein unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Immelmannstraße in Landau. Das parkende Fahrzeug war in diesem Fall ein weißer Ford Transit.

(Bornheim) - Vor dem Einmündungsbereich des Hornbach-Baumarktes kam es am Mittwoch, 18:20h zu einem Auffahrunfall. Aufgrund des geringen Schadens am vorausfahrenden, schwarzen Opel Corsa scheint es möglich, dass der/die Auffahrende den Anstoß mit seinem/ihrem grünen Mini nicht bemerkt und deshalb die Fahrt fortgesetzt hat.

Die Polizeiinspektion Landau bittet um sachdienliche Hinweise von Zeugen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell