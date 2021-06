Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Betrunkener Autofahrer ohne Führerschein

Bellheim (ots)

Am Mittwochabend (02.06.21) konnte in Bellheim ein alkoholisierter Autofahrer durch die Polizeibeamten aus dem Verkehr gezogen werden. Der 56-Jährige Bellheimer gab während der Verkehrskontrolle an, einige Stunden zuvor drei Schorle getrunken zu haben und auch nicht mehr im Besitz eines gültigen Führerscheins zu sein. Ein Atemalkoholtest zeigte 1,14 Promille an. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.

