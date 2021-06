Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Schwegenheim - Auto aufgebrochen und Wertgegenstände mitgenommen

Schwegenheim (ots)

Gestern Mittag parkte ein 23-jähriger Autofahrer seinen PKW am Waldparkplatz (Verlängerung Bahnhofstraße) in Schwegenheim, um dort spazieren zu gehen. Auf dem Beifahrersitz seines Fahrzeugs lagen diverse hochwertige Modeaccessoires namhafter Hersteller, die einen bislang unbekannten Dieb anlockten. Dieser schlug eine Scheibe des geparkten Autos ein und nahm die Gegenstände mit. Der Schaden beläuft sich auf etwa 2000 EUR. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, sollen sich bitte bei der Polizei Germersheim unter der Telefonnummer 07274-9580 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de melden. Zudem weisen wir darauf hin, generell keine Wertgegenstände im Auto zu lassen.

