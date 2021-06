Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Ohne Helm und ohne Licht fährt des Nachts man besser nicht

Landau (ots)

(Landau) - Am Mittwoch, 21:40h kam es in der Königstraße in Landau zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 39-jährigen Radfahrerin und einem 33-jährigen Autofahrer. Der Mann fuhr mit seinem Audi vom Fahrbahnrand an und übersah hierbei die von hinten nahende Radfahrerin, welche kein Licht an ihrem Zweirad hatte. Die Frau zog sich glücklicherweise keine schweren Verletzungen zu. Vermutlich aufgrund dessen, dass sie keinen Helm trug, hatte sie auch im Gesicht eine leichte Schürfwunde und die Brille ging zu Bruch.

