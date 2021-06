Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Hoher Sachschaden und Vollsperrung bei Verkehrsunfall- Unfallbeteiligter gesucht!

L509 bei Ilbesheim- 03.06.2021, 13:00 Uhr (ots)

20.000 Euro Sachschaden entstand bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmittag auf der L509 an der Einmündung Richtung Göcklingen. Ein bislang unbekannter PKW- Führer befuhr den Zubringer von Göcklingen kommend und war mit seiner Fahrzeugfront bereits auf der L509. Dies veranlasste einen 35-jährigen PKW-Führer, der die L509 von Eschbach kommend in Fahrtrichtung Landau befuhr, dazu, auszuweichen und abzubremsen. Ein dahinterfahrender 20-Jähriger aus dem Kreis Südliche Weinstraße konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf das Fahrzeug des 35-Jährigen auf. Der von Göcklingen kommende PKW fuhr daraufhin, ohne anzuhalten, weiter in Richtung Landau. Bei dem PKW handelte sich um einen silberfarbenen Mercedes Kombi mit Landauer Zulassung.

Die L509 musste zwecks Unfallaufnahme und Aufräumarbeiten über eine Stunde voll gesperrt werden.

Zeugen, die Angaben zu dem Verkehrsunfall oder dem silberfarbenen Mercedes machen können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Landau zu melden

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell