Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Kölbingen - Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person

Kölbingen (ots)

Am Dienstag, den 13.10.2020, gegen 06:45 Uhr kam es zu einem schweren Verkehrsunfall in der Ortslage Kölbingen. Ein 17-jähriger aus der Gemeinde Dornburg missachte mit seinem Leichtkraftrad die Vorfahrt eines von links kommenden PKW. Dabei kam es zur Kollision beider Fahrzeuge, welche nicht mehr fahrbereit waren. Der Leichtkraftfahrer wurde schwer verletzt und in ein naheliegendes Krankenhaus verbracht.

