Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Kandel - Zeugenaufruf zu gestürztem Radfahrer

Kandel (ots)

Am Donnerstag, dem 03.06.2021, um 22.10 Uhr, befuhr ein 58-jähriger Radfahrer den Radweg entlang des Hintergrabens in Kandel in Fahrtrichtung Minfeld. Aufgrund seiner Alkoholisierung kam er nach rechts vom Radweg ab und stürzte in den Hofgraben. Beim Eintreffen der Polizei war er vom Rettungsdienst bereits völlig durchnässt aus dem Graben gezogen und erstversorgt worden. Ein Alkoholtest ergab einen Atemalkoholwert von 2,53 Promille. Zur weiteren Versorgung seiner oberflächlichen Verletzungen wurde der 58-Jährige in ein Krankenhaus verbracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Die Polizeiinspektion Wörth bittet eine Zeugin, die die eingesetzten Beamten auf der Anfahrt auf den betrunkenen Radfahrer aufmerksam gemacht hat, um Kontaktaufnahme.

