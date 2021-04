Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210428 - 0508 Frankfurt-Innenstadt: Prediger gestört

Frankfurt (ots)

(dr) An der Konstablerwache fiel am gestrigen Nachmittag ein 62-jähriger Mann negativ auf, als dieser zunächst einen Prediger störte und anschließend bei einer Polizeikontrolle nach einer Polizeibeamtin trat.

Ein 62 Jahre alter Mann störte am gestrigen Dienstag einen Wanderprediger, der sich gegen 16.10 Uhr an der Konstablerwache aufhielt und offenbar in englischer und deutscher Sprache das Evangelium predigte. Dies missfiel dem 62-Jährigen derart, dass es in der Folge zu einer verbalen Auseinandersetzung mit dem Prediger kam. Eine alarmierte Polizeistreife, welche den Störer kontrollierte, sprach gegen diesen einen Platzverweis aus, welcher diesem jedoch nicht nachkommen wollte. Als dann der Mann von der Streife nach seinen Ausweisdokumenten durchsucht werden sollte, trat dieser gegen das Bein einer Polizeibeamtin. Diese blieb unverletzt. Die Beamten nahmen den 62-Jährige daraufhin vorläufig fest und verbrachten ihn auf eine Polizeidienststelle.

Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen setzten ihn die Beamten wieder auf freien Fuß.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell