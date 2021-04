POL-F: 210428 - 0507 Frankfurt-Ostend: Brand am Ostbahnhof

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

(dr) In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (28.04.2021) kam es in einem leerstehenden Gebäude am Ostbahnhof zu einem Brand von Unrat.

Nachdem zunächst über den Notruf eine Meldung eines Brandes am Ostbahnhof eingegangen war, konnte die alarmierte Feuerwehr die Brandquelle in einem leerstehenden Gebäude am Danziger Platz lokalisieren. In einem Kellerraum des Gebäudes brannte Unrat, welchen die Feuerwehr zügig löschte. Es konnten keine Personen in dem Gebäude angetroffen werde. Zu einem Sach- oder Personenschaden kam es glücklicherweise nicht.

Wie es zu dem Brand kam, ist bislang unklar. Das Brandkommissariat der Frankfurter Polizei hat Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung aufgenommen.

