Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210428 - 0505 Frankfurt-Praunheim/Bockenheim: Unbekannter bricht Autos auf

Frankfurt (ots)

(mc) In der Nacht von Montag auf Dienstag (27. April 2021) hat ein Unbekannter insgesamt zehn Fahrzeuge aufgebrochen, um Wertgegenstände aus dem Innenraum zu entwenden. Die Polizei sucht Hinweisgeber.

Zwischen 21.50 und 07.15 Uhr drang ein mutmaßlicher Autoknacker in der Zillestraße, Stephan-Heise-Straße, Biegweg, Am Posthorn, Ludwig-Landmann-Straße, Amperestraße und Rossittener Straße durch Einschlagen der Seitenscheibe in unterschiedliche Fahrzeuge ein und entwendete zum Teil Wertgegenstände im Wert von mehreren Hundert Euro. Dabei verursachte er auch einen Schaden von mehreren Tausend Euro. Er konnte unerkannt flüchten. Hinweisgeber beschrieben einen Mann mit Kapuzenjacke und Rucksack.

Die Polizei bittet weitere Zeugen, sich mit Hinweisen unter der Rufnummer 069/755-53111 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell