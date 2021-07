Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Flucht vor der Polizei endet mit Unfall

Kehl (ots)

Die Flucht vor der Polizei endete am frühen Donnerstagmorgen für einen 24-Jährigen mit einem Unfall, Verletzungen und einem Strafverfahren. Gegen 3:20 Uhr wartete eine Streife des Polizeireviers Kehl an einer roten Ampel an der "Lägerkreuzung", als der Seat des Mittzwanzigers gerade aus an ihnen vorbeifuhr. Als die Streife die Verfolgung aufnahm, beschleunigte der Mann seinen Ibiza und fuhr weiter über die L 75 und mit einer Geschwindigkeit weit jenseits der 100 Stundenkilometer im weiteren Verlauf nach Bodersweier hinein. In einer Kurve der Ortsdurchfahrt kam das Fahrzeug von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Hausmauer und einen Laternenmasten. Dabei wurden alle drei Insassen leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in verschiedene Krankenhäuser gebracht. Dem Fahrer attestierte ein Alkoholtest eine Berauschung von rund 2,2 Promille. Ob der Griff ins Lenkrad durch den ebenfalls stark alkoholisierten Beifahrer, der damit die Flucht offenbar beenden wollte, schließlich zum Unfall führte, ist Gegenstand der weiteren Unfallermittlungen. Beide mussten eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Der Führerschein des 24-Jährigen wurde beschlagnahmt. An Haus, Laterne und Seat entstand ein Sachschaden von über 10.000 Euro. Drei Fahrzeugbesatzungen der Feuerwehr Kehl, ein Abschleppdienst und eine Firma zur Fahrbahnreinigung kümmerten sich um den durch den Unfall entstandenen Sachschaden und ausgetretenen Kraftstoff.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell