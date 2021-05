Polizei Gütersloh

POL-GT: Pedelec-Fahrerin nach schwerem Verkehrsunfall verstorben

Gütersloh (ots)

Harsewinkel (FK) - Am 08. Mai ereignete sich in Harsewinkel (Ortsteil Greffen) ein schwerer Verkehrsunfall. https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/23127/4910156

Eine 86-jährige Pedelec-Fahrerin wurde bei dem Unfall sehr schwer verletzt. Mit einem Rettungshubschrauber wurde sie in ein Krankenhaus nach Münster geflogen. Am Montag (17.05.) verstarb die 86-jährige Frau aus Sassenberg dort in Folge des Unfalls.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell