Polizei Gütersloh

POL-GT: Unbekannter entreißt Handtasche - Zeugenaufruf

Gütersloh (ots)

Verl (FK) - Am Montagnachmittag (17.05., 14.50 Uhr) hat ein bislang unbekannter Täter einer Dame an einem Einkaufszentrum eine Handtasche entrissen.

Nach der Tat ist der Täter zunächst weggelaufen, wurde dann aber durch die die Geschädigte in der Nähe angetroffen. Nach einer kurzen Rangelei gelang es der Geschädigten ihre Handtasche wieder an sich zu nehmen. Mit einer geringen Menge Bargeld als Beute entkam der Unbekannte und rannte über den Westfalenweg in Richtung Gütersloh davon.

Im Anschluss konnte er durch die hinzugerufenen Polizeibeamten nicht mehr angetroffen werden.

Der Unbekannte konnte wie folgt beschrieben werden: Ca. 17-22 Jahre alt, 160-165cm groß, dunkel bekleidet. Zum Tatzeitpunkt trug er eine Kapuze über dem Kopf und einen Einweg Mund-Nasen Schutz.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Hinweise zu dem Tatverdächtigen geben? Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell