Polizei Gütersloh

POL-GT: Ehrlicher Finder meldet sich bei der Polizei

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (FK) - Am Montagmorgen (17.05.) meldete sich ein Zeuge bei der Polizei in Rheda-Wiedenbrück und übergab den Beamtinnen und Beamten auf der Wache einen Briefumschlag mit einer größeren Summe Bargeld. Den Umschlag hat der Mann vergangener Woche in einem Geschäft in Rheda-Wiedenbrück aufgefunden.

Hinweise oder Angaben zu dem Geld in dem Umschlag nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

