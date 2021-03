Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Verstärkung für die Bundespolizeiinspektion Offenburg

Offenburg/Kehl (ots)

Die Bundespolizeiinspektion Offenburg hat personelle Verstärkung bekommen: 12 junge Kolleginnen und Kollegen haben am 01. März den Dienst bei ihrer neuen Dienststelle angetreten.

Der Inspektionsleiter, Tobias Lehmann, begrüßte seine neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und hieß sie herzlich willkommen. Im Anschluss daran hoben die neun Männer und drei Frauen die rechte Hand zum Schwur und leisteten ihren Diensteid, mit dem sie eine feste Bindung mit dem Polizeiberuf und der Bundesrepublik Deutschland eingingen. Sie verpflichteten sich, das Grundgesetz und alle in der Bundesrepublik Deutschland geltenden Gesetze zu wahren und ihre Amtspflichten gewissenhaft zu erfüllen.

2018 hatten sie ihre Ausbildung bei der Bundespolizei begonnen und in der vergangenen Woche nach zweieinhalbjähriger Ausbildung ihre Laufbahnprüfung in diversen Aus- und Fortbildungszentren der Bundespolizei erfolgreich absolviert. Nach einer einwöchigen Einweisung unter Einhaltung strenger Hygienevorschriften, werden die Neuen ab der kommenden Woche die Bundespolizeiwachen in Offenburg und Kehl verstärken.

