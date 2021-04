Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Fahrraddiebstahl am Bantelner Bahnhof

Hildesheim (ots)

Gronau (oss). Unbekannte entwendeten in der Nacht auf den Do., 08. April, ein abgeschlossenes, goldfarbenes Mountainbike der Marke "Raleigh" am Bantelner Bahnhof.

Geschädigt ist eine 27-jährige Hannoveranerin. Die Schadenshöhe beträgt 50 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Gronau (05182-923370) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell