POL-HI: Illegale Müllentsorgung - Unbekannte entsorgen siebzehn Kanister mit Altöl

Hildesheim (ots)

(fre) Der Polizei in Elze wurde am heutigen Tag gemeldet, dass jemand in der Zufahrt einer Kiesgrube mehrere Plastikkanister - befüllt mit Flüssigkeiten - abgestellt hat. Die Kiesgrube liegt westlich von der alten B3, nördlich der Ortschaft Banteln. Die Inhalte konnten als Altöl identifiziert werden. Die Kanister haben ein Fassungsvermögen von 5L. Sie waren alle geschlossen. Flüssigkeiten waren nicht ausgetreten.

Die Polizei geht davon aus, dass die Kanister im Zeitraum vom 11.04.2021, 14:00 Uhr - 12.04.2021, 16:00 Uhr illegal entsorgt wurden.

Zeugen des Ablegens oder Personen, die Auskunft über die Herkunft der Kanister machen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Elze oder Gronau in Verbindung zu setzen.

