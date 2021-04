Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Hoher Sachaschaden nach Verkehrsunfall in Lamspringe

Hildesheim (ots)

Lamspringe (web) - Am heutigen Vormittag, gegen 09:30 Uhr, befuhr ein 77jähriger Bad Salzdetfurther die Hauptstraße in Rtg. Kreisel. In Höhe der Nr. 124, in einer Rechtskurve ein Stück hinter der Waldstraße, kam der Bad Salzdetfurther nach links von der Fahrbahn ab und prallte in insgesamt drei geparkte Fahrzeuge. Die Pkw wurden alle nicht unerheblich beschädigt. Der Pkw des Unfallverursachers und ein geparktes Fahrzeug mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf insgesamt mindestens 20.000 Euro geschätzt.

Es wird derzeit eine krankheitsbedingte Unfallursache bei dem Bad Salzdetfurther angenommen. Durch den Unfall zog dieser sich verm. keine Verletzungen zu. Aufgrund der Umstände kamen jedoch ein Rettungswagen und der Alfelder Notarzt zum Einsatz. Der 77jährige wurde einem Hildesheimer Krankenhaus zugeführt.

Die Ortsdurchfahrt musste nur kurzfristig gesperrt werden. Es kam daher nur zu geringen Verkehrsbehinderungen.

