Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 08.02.2021 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Autobahn 6 / Kirchardt: Unfall auf der Autobahn

Nicht der Witterung angepasste Geschwindigkeit war vermutlich die Ursache eines Unfalls auf der Autobahn 6 bei Kirchardt. Ein 19-Jähriger befuhr am Montagabend, gegen 17.40 Uhr, mit seinem Pkw die Autobahn in Richtung Mannheim. Zwischen den Anschlussstellen Bad Rappenau und Sinsheim/Steinsfurt verlor der Fahrer des BMW X5 die Kontrolle über sein Fahrzeug und schleuderte von der linken Spur nach rechts. Dabei touchierte der Wagen einen VW Passat eines 52-Jährigen. Nach der Kollision fuhr der BMW unkontrolliert in den Grünstreifen und überschlug sich dort mehrfach. Durch den Unfall wurde der 19-Jährige schwer verletzt und musste vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. An dem BMW entstand Totalschaden. Insgesamt wurde der Sachschaden beider Fahrzeuge auf circa 45.000 Euro geschätzt.

Autobahn 6 / Erlenbach: Lkw auf Stauende aufgefahren

Am Montagabend kollidierte ein Sattelzug mit einem im Stauende auf der Autobahn 6 bei Erlenbach stehenden Lkw. Gegen 17.40 Uhr befuhr ein 46-jähriger Lkw-Fahrer mit seinem Sattelzug die Autobahn zwischen dem Weinsbergerkreuz und der Anschlussstelle Heilbronn/Neckarsulm. Hierbei erkannte er scheinbar das Stauende zu spät. Der 46-Jährige versuchte zu bremsen und nach links auszuweichen. Das Ausweichmanöver misslang und der Laster kollidierte mit dem Heck eines stehenden Sattelzuges. Durch den Aufprall wurde das Fahrerhaus des 46-Jährgen abgerissen und kam auf der Fahrbahn zum Liegen. Durch den Unfall wurde der Mann leicht verletzt und musste im Krankenhaus behandelt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 35.000 Euro. Zwei Fahrspuren waren blockiert und nicht befahrbar.

